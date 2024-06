José Mourinho e o Fenerbahçe. "Quero ir, mas ainda não está fechado"

O Fenerbahçe vai disputar a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima época. Mourinho, que já fala na primeira pessoa do plural, assume que "será difícil" chegar à fase de grupos.

"Oito jogadores estarão no Euro 2024 e não vão voltar das férias antes da primeira ronda. Por isso, será difícil. Mas gosto de desafios, por isso, se for [para o Fenerbahçe], vamos lutar para estar na Liga dos Campeões", afiança.

O Fenerbahçe comunicou à Kamuyu Aydinlatma Platformu'na, o equivalente turco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que "começou as negociações" com Mourinho, sem confirmar, ainda, a oficialização do contrato.