Mourinho já fez as malas e vai para o Fenerbahçe, um clube onde não se jogam amigáveis de verão

Depois de um percurso digno dos mais especiais contos de fadas, com história e muitas páginas de jornais carregadas de histórias, Mourinho vai pela primeira vez treinar num campeonato periférico no estrangeiro.

O ‘special one’, pela mão do diretor desportivo Mário Branco, segue assim as pisadas também de Vítor Pereira e Jorge Jesus. Fabrizio Romano, o jornalista especializado em mercado confirmou o acordo, e pouco depois, sensivelmente às 15h30, o treinador colocou uma fotografia no Instagram com as malas preparadas. A apresentaçao poderá ter lugar ainda esta sexta-feira, segundo o jornal "A Bola".

No dia 3 de novembro de 2016, o Manchester United visitou o Sukru Saracoglu, o estádio do Fenerbahçe. Jogava-se a Liga Europa. Os turcos ganharam com golos de Moussa Sow e Jeremain Lens, e Mourinho, o técnico dos britânicos que já viviam a crónica crise de identidade, irritou-se.

Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham e Roma. Eis o percurso do porventura mais importante treinador da história do futebol nacional. Mourinho tem 61 anos.

Com triunfos em cinco competições europeias, entre elas duas Ligas dos Campeões (fez agora 20 anos da conquista com o FC Porto), e muitíssimos canecos domésticos, José Mourinho conta com um dos currículos mais ricos do século XXI.

Os adeptos do Fenerbahçe vivem ainda dias de angústia depois de terem visto o seu clube a terminar o campeonato com 99 pontos, apenas a três do campeão Galatasaray. Foi provavelmente a liga mais competitiva e de alto gabarito que aquele país já viu. Edin Dzeko, Dusan Tadic e Fred, com quem Mourinho se cruzou no Old Trafford, são algumas das figuras do elenco futeboleiro.

Talvez a hipótese de lutar por títulos seja o que move o setubalense, esquecendo assim a elite das elites. Há já quem, nas redes sociais, recorde as suas palavras de 2011 sobre a mudança de Manuel Pellegrini para um clube menor.

“Se o Real Madrid me despedir, não irei para o Málaga, mas sim para um grande em Itália ou Inglaterra”, disse então quando um jornalista comparou o número de pontos do Real de Pellegrini com o Real de Mourinho pela mesma altura.

No futebol, já se sabe, o que é hoje amanhã não é. E a máquina tritura, renova, muda tudo. Esperava-se que o destino de Mourinho, de quem se falou num regresso à Luz, fosse Arábia Saudita ou até alguma seleção, ainda mais quando o próprio admitiu recentemente que se arrependeu de fechar a porta à seleção portuguesa.

Contra todas as previsões, José Mário dos Santos Mourinho Félix vai continuar a carreira na Turquia, num clube com uma farda impecável amarela e azul e onde todos os jogos contam.