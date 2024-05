FIFPro avisa que calendário FIFA causa "perigosa fadiga mental e física" nos jogadores

A FIFPro, sindicato mundial de jogadores, ameaça resolver o assunto "pelas próprias mãos", caso a FIFA não procure soluções para o assunto "urgente" do calendário, que diz ameaçar o bem-estar dos jogadores.

Em causa, em especial, a calendarização do Mundial de Clubes de 2025, a primeira edição com novo formato, marcado para o período entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Num evento da FIFPro em Londres, o presidente do ramo europeu do sindicato pediu à FIFA que limitasse o número de jogos no calendário, que está cada vez mais congestionado.

"Estamos perante um dos mais urgentes problemas do nosso desporto, que cresceu através de um falhanço de governança. [A insistência da FIFA em] mais jogos, mais competições, mais dinheiro levou a perigosa fadiga mental e física [nos jogadores]", alertou David Terrier.

Terrier acusou a FIFA de "não ouvir" e de tomar "decisões unilaterais", e advertiu que as decisões do organismo que tutela o futebol mundial "afetam todo o ecossistema": "Não podemos aceitar mais isso."

"Só ouvindo os jogadores é que teremos um calendário decente para toda a gente, e só sob essas circunstâncias é que teremos garantias como pausas sazonais. Se a FIFA não ouvir, resolveremos o assunto pelas nossas próprias mãos, não excluiremos qualquer possibilidade", frisou.

A FIFPro deu alguns exemplos. O internacional inglês Jude Bellingham, de 20 anos, já jogou 18 mil minutos na carreira, quase cinco vezes mais que o compatriota David Beckham com a mesma idade. O brasileiro Vinícius Jr., de 24 anos, já jogou mais do dobro de jogos, 344, que Ronaldinho tinha jogado com a mesma idade, 162.

Em resposta, durante o mesmo evento, o presidente da FIFA sublinhou que o organismo só "organiza cerca de 1% dos jogos dos maiores clubes do mundo" e que "98 a 99% dos jogos são organizados pelas diferentes ligas, associações e confederações".

"A nossa missão é organizar eventos e competições, e desenvolver o futebol em todo o mundo, porque 70% das associações-membro da FIFA não teriam futebol sem os recursos que vêm diretamente da FIFA", assinalou Gianni Infantini.

A FIFPro e a Associação Mundial de Ligas (WLA) ameaçaram a FIFA com ação legal, caso não alterasse as datas, mas para já nada mudou.