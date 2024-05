Oficial. Mujica no Al Sadd

O Al Sadd, do Qatar, oficializou a contratação do avançado Rafa Mujica.

Este negócio permite ao Arouca um encaixe recorde de 10 milhões de euros.

“Estou feliz por ingressar no Al Sadd, que conquistou e venceu campeonatos no futebol do Qatar. Espero alcançar todas as minhas ambições com meu novo clube na próxima temporada”, disse o espanhol aos meios do novo clube.

Na passagem pelo Arouca, Mujica fez 37 golos e seis assistências em 68 jogos.

No Al Sadd, será treinado pelo português Nuno Almeida e colega de equipa de Xeka.