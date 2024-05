Cavani deixa Seleção apesar de convocado para a Copa América

Edison Cavani despediu-se esta quinta-feira de forma inesperada da seleção uruguaia, numa altura em que estava convocado para a Copa América, a decorrer a partir de 20 de junho nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, o avançado de 37 anos disse 'adeus' ao Uruguai, depois de 136 jogos e 58 golos pela 'celeste', terminando a sua carreira internacional como o terceiro jogador com mais partidas pelo seu país, só atrás de Diego Godin, recordista com 161, e Luis Suárez, com 138, todos pertencentes à mesma geração.

"Minha querida celeste, quero agradecer por cada momento que me fizeste viver neste processo. Hoje são poucas as palavras, mas de sentimentos profundos. Obrigado a cada uma das pessoas que formaram parte deste caminho durante tantos anos. Fui e sempre serei abençoado por ter usado esta camisola para representar o que mais amo no mundo, o meu país", lê-se na página oficial do Instagram.

Cavani venceu uma Copa América com o Uruguai, em 2011, e esteve em quatro Mundiais com o seu país, incluindo em 2010, na África do Sul, quando os sul-americanos alcançaram as meias-finais, terminando o torneio no quarto posto.

O atual jogador do Boca Juniors junta-se a Matías Vecino, que recentemente também anunciou a retirada do futebol internacional, estando igualmente convocado para a próxima Copa América.

O Uruguai é atualmente comandado pelo argentino Marcelo Bielsa.