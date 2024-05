Bah e Hjulmand nos eleitos da Dinamarca

Alexander Bah, do Benfica, e Morten Hjulmand, do Sporting, estão na convocatória final da Dinamarca para o Euro 2024.

O técnico Kasper Hjulmand chamou os nomes principais do país: Schmeichel, Andreas Christensen, Christian Eriksen ou Rasmus Hojlund.

A Dinamarca vai jogar no Grupo C juntamente com Eslovénia, Sérvia e Inglaterra.

Convocados da Dinamarca:

Guarda-redes: Kasper Schmeichel, Frederik Ronnow e Mads Hermansen;

Defesas: Andreas Christensen, Simon Kjaer, Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Victor Nelsson, Alexander Bah, Joakim Maehlhe, Rasmus Nissen Kristensen e Victor Kristiansen;

Médios: Christian Eriksen, Thomas Delaney, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Norgaard e Mathias Jensen;

Avançados: Mikkel Damsgaard, Jacob Bruun Larsen, Andreas Skov Olsen, Anders Dreyer, Kasper Dolberg, Rasmus Hojlund, Jonas Wind e Yussuf Poulsen.