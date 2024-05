O Petro de Luanda, de Alexandre Santos, sagrou-se tricampeão angolano esta quarta-feira.

No jogo decisivo, o Petro derrotou o Wiliete de Bengeuela, por 3-0, com golos de Julinho e Tiago Azulão, que bisou.

A uma jornada do fim, o Petro de Luanda é primeiro, com 64 pontos, mais quatro do que o Sagrada Esperança.

No plantel campeão estão dois portugueses Pedro Pinto e Alexandre Guedes.