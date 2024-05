Van Dijk e de Jong lideram convocatória dos Países Baixos

O defesa Virgil van Dijk, do Liverpool, e o médio Frenkie de Jong, do Barcelona, lideram a lista de 26 convocados dos Países Baixos para o Euro 2024 de futebol, definida por Ronald Koeman.

Da mesma lista, 20 dos jogadores jogam fora do seu país de origem, num grupo em que se destacam Van Dijk e De Jong, mas também Xavi Simons, do RB Leipzig, Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, e Nathan Aké, do Manchester City.

Apenas Steven Bergwijn e Brian Brobbey, do Ajax, Justin Biljow e Lutsharel Geertruida, do Feyenoord, e Jerdy Schouten e Joey Veerman, do PSV, representam clubes na principal liga dos Países Baixos.

A equipa de Koeman garantiu a vaga no Europeu da Alemanha, ao terminar o grupo de qualificação em segundo lugar, atrás da França, mas à frente da Grécia, da Irlanda e de Gibraltar.

No Europeu, os neerlandeses integram o Grupo D, com a Polónia (jogo a 16 de junho), a França (21), vice-campeã mundial, e a Áustria (25).

Lista de convocados:

Guarda-redes: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford/Ing) e Bart Verbruggen (Brighton/Ing).

Defesas: Nathan Aké (Manchester City/Ing), Daley Blind (Girona/Esp), Virgil van Dijk (Liverpool/Ing), Denzel Dumfries (Inter Milão/Ita), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen/Ale), De Ligt (Bayern Munique/Ale), Micky van de Ven (Tottenham/Ing), Stefan de Vrij (Inter Milão/Ita) e Lutsharel Geertruida (Feyenoord).

Médios: Joey Veerman (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool/Ing), Frenkie de Jong (Barcelona/Esp), Teun Koopmeiners (Atalanta/Ita), Tijjani Reijnders (AC Milan/Ita), Jerdy Schouten (PSV) e Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq/Ara).

Avançados: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid/Esp), Cody Gakpo (Liverpool/Ing), Donyell Malen (Borussia Dortmund/Ale), Xavi Simons (RB Leipzig/Ale) e Wout Weghorst (Hoffenheim/Ale).