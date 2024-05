Técnica de ascendência portuguesa treina Chelsea

A francesa Sonia Bompastor, de ascendência portuguesa, foi anunciada como nova treinadora da equipa feminina do Chelsea, vinda do Lyon, que orientou na conquista de três Ligas francesas de futebol e uma 'Champions'.

Bompastor, de 43 anos, nasceu em Blois, França, filha de pai e mãe portugueses, e comandou o Lyon nas últimas quatro épocas, sendo por três vezes campeã nacional e uma vez campeã europeia de clubes, em 2022.

Esta época, o Lyon afastou o Benfica na 'Champions', para depois cair na final de Bilbau frente ao FC Barcelona, por 2-0.

Antes de ser treinadora, teve uma carreira notável como jogadora, sendo capitã da seleção gaulesa, que representou por 156 vezes.

O Chelsea, atual pentacampeão inglês, vai pagar uma compensação ao Lyon, já que Bompastor tinha contrato com o clube gaulês por mais um ano.

Em Londres, Sonia Bompastor vai ocupar o lugar deixado vago por Emma Hayes, que rumou à seleção dos Estados Unidos. Assina por quatro épocas e leva os adjuntos Camille Abily e Théo Rivri.

"Os diretores desportivos e eu própria refletimos e identificámos o sucessor de Emma. A visão de Sonia, a sua filosofia de treino e a mentalidade ganhadora fizeram dela a candidata ideal", explicou Paul Green, manager do Chelsea.

Para Green, trata-se de "uma treinadora de classe mundial, que prestou provas ao mais alto nível e que inspirará de imediato o respeito no balneário".

"Vou entregar-me a fundo neste novo projeto para responder às ambições do clube. Espero estar à altura da herança da Emma e prosseguir com o trabalho feito nos últimos anos", afirmou Bompastor, no comunicado do Chelsea.