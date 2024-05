Rafa entre Arábia ou Qatar

O futuro de Rafa Silva vai mesmo passar por Arábia Saudita ou Qatar.

O avançado, de 31 anos, não renovou com o Benfica, mas nas últimas horas alguns rumores apontavam à possibilidade de um regresso à Luz, em face do falhanço da transferência para os sauditas do Al Shabab.

Todavia, ao que Bola Branca apurou, Rafa vai mesmo jogar nas Arábias, devendo a operação ficar concluída até ao início da próxima semana.

Para além do Al Shabab, outras três equipas da Saudi Pro League mostraram interesse no antigo internacional português.