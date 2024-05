Lewandowski lidera convocatória da Polónia

O avançado Robert Lewandowski lidera uma lista alargada de 29 convocados da Polónia para o Euro 2024 de futebol, da qual o selecionador Michael Probierz ainda terá de deixar ‘cair' três jogadores.

Da lista, 25 dos jogadores jogam fora da Polónia, num grupo em que se destacam Robert Lewandowski (FC Barcelona), mas também Wojciech Szczesny e Arkadiusz Milik (Juventus) ou Piotr Zielinski (Nápoles).

A Polónia, que garantiu a vaga no Europeu da Alemanha já no play-off, depois de vencer em março a Estónia (5-1) e o País de Gales nas grandes penalidades (0-0, 5-4), fará ainda dois jogos particulares antes da competição, com a Ucrânia e a Turquia.

No Europeu, os polacos integram o Grupo D, com os Países Baixos (jogo a 16 de junho), a Áustria (21) e a França (25), vice-campeã mundial.

Lista de 29 pré-convocados:

Guarda-redes: Wojciech Szczesny (Juventus/Ita), Marcin Bulka (Nice/Fra), Lukasz Skorupski (Bolonha/Ita) e Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice).

Defesas: Jan Bednarek (Southampton/Ing), Bartosz Bereszynski (Empoli/Ita), Pawel Bochniewicz (Heerenveen/Hol), Pawel Dawidowicz (Verona/Ita), Jakub Kiwior (Arsenal/Ing), Timoteusz Puchacz (Kaiserslautern/Ale), Bartosz Salamon (Lech Poznan) e Sebastian Walukiewicz (Empoli/Ita).

Médios: Przemyslaw Frankowski (Lens/Fra), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton/Ing), Jakub Piotrowski (Ludogorets/Bul), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Bartosz Sliz (Atalanta/Ita), Damian Szymanski (AEK/Gre), Sebastian Szymanski (Fenerbahce/Tur), Michal Skoras (Club Brugge/Bel), Kacper Urbanski (Bolonha/Ita), Nicola Zalewski (Roma/Ita) e Piotr Zielinski (Nápoles/Ita).

Avançados: Adam Buksa (Antalyaspor/Tur), Robert Lewandowski (FC Barcelona/Esp), Arkadiusz Milik (Juventus/Ita), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir/Tur) e Karol Swiderski (Verona/Ita).