É oficial. Xavi sai e Hansi Flick é o novo treinador do Barcelona

Sai Xavi Hernández, entra Hans-Dieter Flick. O Barcelona oficializou, esta quarta-feira, a rescisão do vínculo com o treinador espanhol e a contratação do alemão, com contrato até 2026.

"Ao trazer Hansi Flick como treinador, o Barcelona escolheu um homem bem conhecido pela pressão alta e estilo de jogo corajoso das suas equipas, que lhe trouxe grande sucesso a nível de clubes e de seleção, tendo conquistado praticamente tudo o que havia para conquistar no mundo do futebol", pode ler-se no comunicado do clube.

Flick foi campeão do mundo pela Alemanha, mas como assistente de Joachim Low, com quem trabalhou entre 2007 e 2019, antes de se juntar à equipa técnica de Niko Kovac no Bayern de Munique. Quando o croata foi despedido, o alemão assumiu o comando e levou os bávaros à conquista da Liga dos Campeões, além de ter mantido a tradição de vencer a Bundesliga. Na época seguinte, adicionou à vitrine a Taça e a Supertaça da Alemanha, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes.

Em 2021, Flick tornou-se selecionador alemão, após a saída de Low, mas os resultados foram dececionantes: a Alemanha não passou da fase de grupos no Mundial 2022 e na Liga das Nações 2022/23.