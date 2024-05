Benfica autoriza Otamendi a representar a Argentina nos Jogos Olímpicos

Nicolás Otamendi pode representar a seleção da Argentina nos Jogos Olímpicos, depois de ter recebido autorização do Benfica, segundo avança, esta terça-feira, o canal de televisão argentino TyC Sports.

Avizinha-se um verão preenchido para o defesa-central, de 36 anos, que também integra a pré-lista da Argentina para a Copa América, que se realiza nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho.

A confirmar-se a presença em ambas as competições de verão, Otamendi viajará logo a seguir para França, uma vez que o torneio de futebol masculino de Paris 2024 decorrerá de 24 de julho a 9 de agosto.

Isto deixa-o com um calendário muito apertado, para a próxima época. Considerando que o campeonato português 2024/25 arranca por volta de 10 de agosto, no caso de a Argentina chegar à final dos Jogos Olímpicos o defesa do Benfica falharia, pelo menos, a primeira jornada.

Otamendi está no Benfica desde 2020/21. Na última época, fez 51 jogos, quatro golos e duas assistências pelos encarnados. Presença regular nos convocados da Argentina, sagrou-se campeão do mundo em 2022.

Além de Otamendi, também Julián Álvarez, do Manchester City, terá recebido autorização do seu clube para participar nos Jogos Olímpicos.