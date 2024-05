Rodrygo tranquiliza Real Madrid. "Estou feliz, é o clube em que sempre sonhei jogar"

Rodrygo Goes tranquiliza os adeptos do Real Madrid e aponta à continuidade, independentemente da possível contratação de Kylian Mbappé.

Em declarações ao portal "El Desmarque", na véspera da final da Liga dos Campeões, o internacional brasileiro, de 23 anos, vinca que está bem no clube da capital espanhola.

"Estou feliz no Real, porque é o clube em que sempre sonhei jogar", refere.

Sobre a possibilidade de a provável contratação de Mbappé lhe tirar espaço, Rodrygo deixa claro que jogar ao lado do internacional francês é um sonho que espera realizar.

"Eu digo sempre o mesmo. Quero jogar com os melhores e, se o Kylian chegar, vai encantar-me jogar com ele. O problema é para o treinador Carlo Ancelotti, não para mim”, assinala.

Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019, com 18 anos, proveniente do Santos, numa compra a rondar os 45 milhões de euros. Até agora, o avançado conquistou dez títulos ao serviço do Real Madrid.

Terá oportunidade de conquistar um 11.º, na final da Liga dos Campeões, que os "blancos" disputarão no sábado, às 20h00, no Estádio de Wembley.