Pedro Martins eleito o melhor treinador do Qatar em 2024

Pedro Martins foi eleito o melhor treinador do Qatar, após conduzir o Al-Gharafa ao terceiro lugar do campeonato em 2023/24, o melhor resultado do clube em 13 anos.

A conquista do campeonato por parte do Al-Sadd não impediu a premiação do técnico português, de 53 anos. Ao receber o galardão, Pedro Martins não escondeu a felicidade.

"É um orgulho imenso receber o prémio de melhor treinador de 2023/24. Quero agradecer a todos pelo reconhecimento. Continuaremos a trabalhar arduamente para honrar esta distinção e sermos melhores a cada dia", frisou o técnico, após um balanço de época positivo.



Pedro Martins também fez questão de agradecer a todos os que marcaram a boa época do Al-Gharafa.

"Chegámos ao final de mais uma época, em que regressámos ao pódio do campeonato ao fim de 13 anos, o que deu um sabor especial ao vermos o nosso trabalho e a dedicação diária serem recompensados. Voltaremos ainda mais fortes na próxima época", concluiu.