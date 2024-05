50.827 pessoas testemunharam a final da Champions feminina. É um recorde

O guião da final da Champions feminina dificilmente poderia ser superado. Lyon contra Barcelona, o gigante contra o ‘wannabe’ gigante. No San Mamés, mítico mítico, em Bilbau. Os golos das catalães, muito melhores durante o jogo, escorreram das botas douradas que escondem pés de ouro. Aitana Bonmatí, a senhora Bola de Ouro (e que no fim até levou um abraço de Kika no relvado), e Alexia Putellas, a Bola de Ouro de 2021 e 2022. Hollywood.

Mas houve um facto que engrandece ainda mais esta história. O Barcelona-Lyon, no País Basco, foi testemunhado ao vivo por 50.827 pessoas. É um recorde no que toca a finais da Liga dos Campeões feminina.

Se Aitana jogar como ninguém, como se tivesse aterrado numa nave espacial, já não surpreende ninguém (o 14 nas costas talvez não seja coincidência, ainda que Cruijff tenha sido o 9 por ali), a justiça poética com Putellas foi valiosa. A jogadora tem sofrido muitíssimo com lesões. A celebração, sacando a camisola e berrando de alegria, denunciou-o.

Foi a terceira vez que estes dois clubes se encontraram na final deste torneio. As francesas, com oito torneios na bagagem, bateram as catalães em 2019 e 2022, mas desta vez a história foi outra. E o Barça conquistou a terceira Liga dos Campeões, depois dos feitos de 2021 e 2023. Ventos de mudança. Entre eles, está o Eintracht Frankfurt, com quatro conquistas na competição.