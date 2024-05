2027 não era suficiente. Emery renova pelo Aston Villa pela segunda vez em dois meses

O Aston Villa anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Unai Emery até 2029. O dado curioso desta notícia é que o treinador espanhol já estendera o vínculo há pouco mais de um mês.

A 23 de abril, Emery prolongou a ligação ao clube inglês por mais três épocas. Contudo, 2027 terá parecido insuficiente para ambas as partes, dado que, um mês e quatro dias depois, o prazo é alargado para 2029 - ou seja, se cumprir contrato até ao fim, o treinador ficará em Birmingham para as próximas cinco temporadas.

Sintoma do sucesso que Unai Emery teve, até agora, no Aston Villa, com que conseguiu um apuramento inédito para a Liga dos Campeões.

O técnico basco, de 52 anos, começou por dar nas vistas no Valência, que levou por três vezes consecutivas ao pódio da Liga espanhola. Depois de uma curta experiência no Spartak de Moscovo, regressou a Espanha, para orientar o Sevilha, com que se sagrou tricampeão da Liga Europa.

Agradado com a aptidão de Emery para provas a eliminar, o Paris Saint-Germain foi buscá-lo, na eterna tentativa de ganhar a Liga dos Campeões. Apesar de ter ganhado duas Taças, duas Taças da Liga, duas Supertaças e uma liga, o espanhol abandonou França com dois fracassos sobre os ombros: não ter vencido a Champions e ainda ter perdido um campeonato para o Mónaco, de Leonardo Jardim.