Barcelona vence Liga dos Campeões

O Barcelona derrotou o Lyon, por 2-0, e renovou a conquista da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Os golos da partida em Bilbao foram apontados, na segunda parte, por Aitana Bonmati e Alexia Putellas, a mais recente e uma das antigas melhor jogadora do mundo.

É o terceiro título europeu da equipa catalã contra uma equipa francesa, a mais galardoada com este troféu.

De recordar que quer Barcelona quer Lyon foram adversárias, esta época, do Benfica na Liga dos Campeões feminina.

Com este triunfo, as espanholas isolaram-se no terceiro lugar do ranking, com os três troféus conquistados, menos um do que as alemãs do Frankfurt, segundas, e menos cinco do que o Lyon, que lidera isolado, com oito títulos.



