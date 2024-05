​Tiago Pinto escolhido para presidente de operações de futebol do Bournemouth

Tiago Pinto é o homem escolhido para se sentar na cadeira de presidente de operações de futebol do Bournemouth, uma equipa inglesa que terminou em 12.º lugar na Premier League, o melhor desempenho da sua história.



O dirigente português, com passagem pelo Benfica como diretor-geral das modalidades e diretor-geral do futebol profissional, torna-se assim no primeiro português a assumir um cargo desta dimensão num dos campeonatos mais competitivos do mundo.

Para além disso, Tiago Pinto vai ser responsável pela gestão desportiva de Lorient, Auckland City e Hibernian, clubes-satélite do emblema inglês.

Em declarações à página oficial do Bournemouth, o português realçou a felicidade deste momento. “Estou muito feliz por me juntar ao Bournemouth neste período entusiasmante para o clube. Quero agradecer ao Bill Foley, ao Neil Blake e ao Simon Francis pela oportunidade. O projeto que me apresentaram é algo do qual mal posso esperar para fazer parte”, confessou.

Billy Foley, um dos donos do Bournemouth, mostrou-se muito agradado pela chegada do português ao clube do sul de Inglaterra. “Estamos entusiasmados. O Tiago chega com muita experiência em alguns clubes de alto nível, apesar de ser jovem. Contratar alguém com a sua experiência reforça a ambição que temos de ter para termos sucesso na Premier League e no nosso projeto multi-clubes”, expressou o dirigente.

Tiago Pinto foi diretor-desportivo da Roma durante três anos, entre janeiro de 2021 a janeiro de 2024, onde coabitou com José Mourinho, com quem entrou em rota de colisão.