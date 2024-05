​Schjelderup eleito o melhor jogador da Liga Dinamarquesa: "Estou triste por ter de vos deixar"

Num prémio atribuído pelo jornal “Tipsbladet”, Andreas Schjelderup, avançado de 19 anos cedido pelo Benfica ao Nordsjaelland, foi eleito pelos treinadores da Liga Dinamarquesa como o melhor futebolista daquele campeonato. O jovem recebeu 44 dos 55 votos.

Numa semana de sonho para o futebolista dinamarquês, em que recebeu a notícia da sua primeira convocatória para a seleção dinamarquesa e logo para o Euro 2024, o extremo foi elogiado por Jacob Nesstrup, treinador do Nordsjaelland, pela época efetuada.

“Integrado numa equipa que somou muitos pontos e que jogou bem, o Schjelderup provou que é capaz de integrar um bom coletivo, mas, ao mesmo tempo, fazer a diferença individualmente, ao ter decidido jogos a favor do Nordsjaelland”, referiu o técnico de 35 anos.

No lado do jovem atleta, de 19 anos, as recordações da experiência pelo Nordsjaelland não vão ser esquecidas "Estou triste por ter de vos deixar, mas espero ver-vos a todos brevemente. Estou muito grato a todos", referiu Schjelderup em despedida, no núcleo do balneário do emblema dinamarquês.

O extremo anotou 10 golos e somou 11 assistências ao serviço do Nordsjaelland, na época 2023/24. Segue-se o regresso do dinamarquês à próxima pré-temporada dos encarnados, a começar no Seixal.