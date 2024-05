​Agora é oficial: Julen Lopetegui é o novo treinador do West Ham

O West Ham anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Julen Lopetegui para o cargo de treinador. O basco já não se senta nos bancos desde agosto de 2023, numa altura em que orientava o Wolverhampton.



Até ao momento da escolha final por parte dos ‘hammers’, Rúben Amorim era supostamente um dos nomes em cima da mesa para suceder a David Moyes, um interesse que terá motivado a tal viagem do treinador do Sporting a Londres.

Mas a novela acabou e o treinador basco, de 57 anos, já confessou a felicidade por abraçar este novo desafio.

“Primeiro que tudo, estou muito feliz por fazer parte deste grande clube. Vamos tentar deixar a nossa marca. O dia em que fechámos o acordo foi fantástico, porque todos estamos comprometidos a 100%”, assumiu. “Tínhamos outras oportunidades, mas estou muito feliz que o West Ham me tenha escolhido, porque eu também escolhi o West Ham.”

A duração do contrato do espanhol ainda é desconhecida. O antigo treinador do FC Porto vai suceder a um reinado de seis temporadas de David Moyes. A equipa técnica de Lopetegui vai ser composta por Oscar Caro, Pablo Sanz, Juan Vicente Peinado, Edu Rubio e Borja De Alba.