Ranieri termina carreira. Para a história fica o título mais improvável da Premier League

O italiano Claudio Ranieri terminou a carreira aos 72 anos. O treinador salvou o Cagliari da despromoção à segunda divisão italiana e, apesar de ter mais um ano de contrato, decidiu retirar-se. A carreira prolonga-se por quase 40 anos, mais de 1200 jogos, 18 clubes, uma seleção e 10 troféus conquistados. E um deles brilha mais que os restantes: o mais improvável título da história da Premier League. Ranieri chegou ao comando técnico do humilde Leicester City no verão de 2015, após um fiasco de curta duração na seleção grega. Encontrava um clube sem grandes expectativas, à procura de se cimentar novamente na Premier League. A manutenção tinha sido sofrida na época anterior e o objetivo passava repetir o feito. De acordo com as casas de apostas, a probabilidade do título nesse verão era de cinco mil para um, mas aconteceu mesmo. De vitória em vitória, os "foxes" aproveitaram épocas aquém do Manchester City, Arsenal e restantes tubarões para se afirmar desde cedo e lideraram quase todo o campeonato. N'Golo Kanté e Mahrez, contratados na segunda divisão francesa, Christian Fuchs, Wes Morgan, Danny Drinkwater, Okazaki e Jamie Vardy conduziram o Leicester a um título improvável. Para muitos, impossível.

De acordo com a descrição da Renascença em 2016, Ranieri "organizou uma formação sem estrelas. Exímia no contra-ataque, a equipa não privilegia a posse. Prefere os lançamentos longos. A percentagem de passes certos é reduzida. Nada cerimoniosa a aliviar bolas da defesa, é eficaz na frente. E com esta imagem de marca fez-se um campeão improvável do campeonato inglês". Nos 20 anos anteriores, só cinco clubes tinham vencido o título: Manchester United, City, Chelsea, Arsenal e Liverpool. Até hoje, mais nenhum se juntou a esta lista. O título foi descrito como um "conto de fadas" e o "triunfo mais improvável da história de um desporto coletivo". O comentador Gary Lineker considerou o título Leicester como "a maior surpresa" desde que nasceu. "Uma equipa como o Leicester superar todos os clubes ricos e experientes... É o maior que o futebol já viu", disse Alan Shearer, outra lenda da Premier League, que venceu também a competição com o surpreendente Blackburn.