O jogo mental de Mourinho, a atitude de Aragonés, o xadrez de Guardiola. As peças que compõem o treinador Fàbregas

José Mourinho, Pep Guardiola, Arsène Wenger e não só. São vários os ícones do futebol mundial para quem Cesc Fàbregas jogou e de quem retira, agora, ensinamentos, para a nova carreira como treinador.

Em entrevista ao programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena Ser", o antigo internacional espanhol, que agora orienta o Como, que acaba de subir à I Liga de Itália, admite que é uma amálgama das suas próprias ideias e personalidade, que mantém de quando era jogador, e dos treinadores com quem trabalhou no Arsenal, no Barcelona e no Chelsea, entre outros, além da seleção.

Por ordem cronológica, comecemos com Wenger, o treinador com quem Fàbregas mais tempo passou, entre 2003/04 e 2010/11, no Arsenal. O antigo médio diz que, com o francês, aprendeu a ser um "manager":

"Tenho a sorte de estar a viver uma coisa única. Sei que quando sair do Como serei um treinador normal, no clube onde trabalhar, mas agora tenho a sorte de controlar tudo, em todo o clube, no geral, e penso muito em como Arsène era o 'manager', como era Sir Alex Ferguson também. Como controlar tudo, na hora de ir buscar o que quero, gerir o 'staff', onde ir buscar o 'staff', como controlar um pouco o grupo daqui, o grupo dali, como criar uma cultura de trabalho dentro da cidade desportiva, fazer com que toda a família cresça unida."

"Quando entrei no Como, no ano passado, nem campo tínhamos para treinar. Agora, estamos a construir uma cidade desportiva de Serie A, um estádio em condições, a conseguir que todo o grupo queira ir e vá na mesma direção, com a mesma ideia. É um trabalho que faço muito agora, estamos a crescer a passo mais acelerado do que em teoria teria de ser, mas, sim, foi gerir um clube em geral que levo mais de Arsène", detalha.



Pep e Mou, dois vencedores que marcaram



Seguiu-se o Barcelona, onde encontrou Guardiola. Fàbregas reconhece que, taticamente, foi com o compatriota como mais aprendeu.



"É tudo um pouco como xadrez dentro de campo, peça por peça. É o mais craque e com quem aprendi mais", assinala. Questionado sobre se o atual treinador do Manchester City é o melhor do mundo, o antigo médio não hesita: "Sem dúvida. Nem tenho de o dizer eu. Os seus feitos falam por si, a maneira de jogar, a forma clara como se faz entender em todas as equipas para que vai."

No regresso a Inglaterra, em 2014/15, Fàbregas ingressou no Chelsea, onde foi treinado por Mourinho. Com o português, percebeu "como gerir o balneário, como jogar com a cabeça dos jogadores".

"É o treinador que melhor soube jogar com a minha mente. Tanto quando não estava bem, como quando estava bem, fazia-me sentir sempre o melhor", destaca.