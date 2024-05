Chelsea despede treinador Mauricio Pochettino

O Chelsea anunciou o despedimento do treinador Mauricio Pochettino.

Em comunicado, o clube londrino, através dos diretores desportivos Laurence Stewart and Paul Winstanley, agradeceram o trabalho do argentino, que "será bem-vindo no Stamford Bridge em qualquer altura".

"Desejamos-lhe o melhor na sua carreira de treinador", completa a nota.

Pochettino deixou também uma mensagem de despedida: "Obrigado a todos pela oportunidade de fazer parte da história deste clube. Deixo-o melhor posicionado para seguir em frente na Premier League e na Europa nos próximos anos".

O treinador de 52 anos sobreviveu uma época no Chelsea. Perdeu a final da Taça da Liga, caiu nas meias-finais da FA Cup e acabou a época no sexto lugar. Antes dos "blues", Pochettino treinou o Paris Saint-Germain, Tottenham, Southampton e Espanyol.

A especulação em relação ao futuro de Pochettino vinha a ser discutido há várias semanas. O Chelsea terminou bem a temporada, com cinco vitórias consecutivas, mas não foi o suficiente para evitar o despedimento.

O Chelsea procura agora o quinto treinador desde a aquisição de Todd Boehly depois de Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard e Mauricio Pochettino.

De acordo com o "The Guardian", Kieran McKenna, Thomas Frank e Vincent Kompany são apontados como os alvos para suceder a Pochettino.