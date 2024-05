Gabriel Barbosa vestiu a camisola do Corinthians, foi multado e perdeu a '10' do Flamengo. Agora pediu desculpa

O futebolista brasileiro Gabriel Barbosa pediu desculpa por ter vestido uma camisola do Corinthians, em sua casa, prometendo que isso não voltará a acontecer, depois de o Flamengo o ter multado e retirado o número 10.

O avançado, que já passou por Santos, Inter Milão e Benfica, assumiu ter errado e cometido um ato irrefletido.

“Nunca iria usar uma camisola para faltar ao respeito aos adeptos do Flamengo”, afirmou Gabigol, em entrevista ao portal Uol.

A polémica decorre da divulgação de uma fotografia tirada ao avançado com a camisola do Corinthians, um dos grandes rivais do Flamengo, durante um encontro privado, na sua casa.

Inicialmente, através dos seus representantes, Gabigol disse tratar-se de uma montagem, mas, mais tarde, admitiu a veracidade da imagem.

Perante a situação, a direção do Flamengo decidiu multar o avançado e retirar-lhe a camisola com o número 10.

O avançado reconheceu que o número emblemático do ‘mengão’ vai ser sempre de Zico e que, a partir de agora, vai envergar o 99.