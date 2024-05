O treinador Jurgen Klopp despediu-se do Liverpool, com uma vitória 2-0, e foi homenageado em Anfield pelos milhares de adeptos que encheram o estádio.

O alemão, que conseguiu oito troféus no clube, surgiu com uma camisola a dizer “I'll never walk alone again”, adaptando o hino dos “reds”.

No final, Klopp deixou um discurso emotivo: "Por um motivo qualquer, isto não parece o fim. Parece o início de algo, pois vi uma equipa cheia de juventude, criatividade e vontade. Isso é uma faceta da evolução. É o que é necessário, mas claro que nas últimas semanas eu recebi demasiada atenção. O clube está melhor do que nunca... bem, nunca talvez, ou então sim. Tenho de perguntar ao Kenny (Dalglish). Temos este estádio maravilhoso e este centro de treinos maravilhoso. E estão vocês, a superpotência do futebol mundial. A partir de hoje sou mais um entre vocês e continuo a acreditar em vós, a 100%."

O técnico, que vai fazer um ano sabático, acrescentou: "Vi muita gente a chorar e isso vai acontecer-me esta noite porque sentirei saudades das pessoas. Mas mudar é bom. Nunca se sabe o que esperar, mas se entras com a atitude certa nas coisas, irá correr bem porque o essencial está lá. A equipa e o novo treinador”.