Na despedida em Dortmund, Reus paga cervejas a 25 mil adeptos

Em jeito de despedida aos adeptos, o veterano Marco Reus aproveitou a última jornada do Borussia Dortmund no campeonato e decidiu retribuir o apoio pagando cervejas a cerca de 25 mil fãs da famosa “Muralha Amarela” do Westfalenstadion.

Na vitória por 4-0 ao Darmstadt, onde Reus marcou um golo e fez uma assistência, o avançado alemão de 34 anos deixou uma nota para as bancas na famosa bancada sul do estádio.

“Obrigado por tudo. As cervejas de despedida estão por minha conta. Do vosso Marco”, escreveu.

À Sky, já depois do jogo, Reus agradeceu aos adeptos e explicou a ideia: “Obrigado por estarem ao meu lado durante todo este tempo. O plano estava traçado há algum tempo”, disse, apontando que a equipa de marketing do Dortmund “implementou-o de maneira brilhante”.