Mais um aprendiz de Wenger. Van Persie estreia-se como treinador no Heerenveen

"Fomos todos guiados, de certa forma, ou inspirados a sentir o jogo de outra forma, porque tínhamos o Arsène como treinador. Ele é que ateou o fogo em nós para sermos treinadores. Não só em mim e no Patrick [Vieira], mas em muitos outros, com a sua forma de tratar toda a gente no clube e como ele sentia o jogo", disse o espanhol em 2021, numa conferência de imprensa de antevisão de um jogo com o Crystal Palace, na altura treinado por Patrick Vieira.

Robin van Persie é o novo treinador do Heerenveen, anunciou o clube neerlandês esta sexta-feira. É a estreia do Holandês Voador como treinador principal, carreira em que segue as pisadas de outras antigas estrelas do Arsenal, como Mikel Arteta, Patrick Vieira e Thierry Henry, entre outros. Todos treinados, no clube inglês, por Arsène Wenger.

Patrick Vieira, que também passou por New york City e Nice, já não orienta o Crystal Palace, mas é agora treinador do Estrasburgo, da Ligue 1. Thierry Henry não teve sorte nos clubes por onde passou - Mónaco e Montréal Impact -, contudo, depois de ter sido adjunto de Roberto Martínez na seleção da Bélgica, passou, agora, a selecionador sub-21 e olímpico da França.

Nelson Vivas é adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid. David Platt foi treinador do Nottingham Forest e selecionador sub-21 de Inglaterra, antes de integrar, até 2012/13, a equipa técnica do Manchester City. Oleg Luzhny foi, durante vários anos, adjunto do Dínamo de Kiev e Scott Marshall está, atualmente, no Colchester, depois de já ter ajudado no Reading e no Aston Villa, entre outros.

O antigo internacional português Luís Boa Morte treinou os juniores do Sporting e os sub-23 do Portimonense, e foi adjunto de Maccabi Haiga, Everton e Fulham. Ficou nos "cottagers" até esta época e, recentemente, tornou-se selecionador de Guiné-Bissau.

Giovanni van Bronckhorst, outro nome conhecido da lista, começou como adjunto no Feyenoord, antes de assumir a equipa principal. Passou, depois, pela China, para depois assumir o Rangers por duas temporadas. Esta época, está sem clube. Omer Riza é o principal adjunto de Tom Cleverley no Watford.

David Seaman, histórico defesa do Arsenal, passou por toda a formação do clube londrino até, em 2022/23, assumir o comando dos belgas do Lommel, que ainda orienta. Quem já não está no ativo é Tony Adams, que ainda teve experiências no Portsmouth, Qabala, do Azerbaijão, e, por último, Granada, em 2016/17.

Dennis Bergkamp, um dos mais famosos dos "Invencíveis" de 2003/04 - a equipa do Arsenal que venceu o campeonato sem derrotas - foi adjunto da seleção dos Países Baixos e do Ajax e do Almere. Freddie Ljungberg treinou os sub-21 do próprio Arsenal, além de ter sido técnico interino da equipa principal por dois jogos, em 2019/20, mesmo antes da entrada de Arteta.

Sylvinho já foi adjunto de Brasil e Inter de Milão, ainda orientou Lyon e Corinthians, e agora é selecionador da Albânia. Depois de ser adjunto de Celtic, Costa do Marfim e Leicester City, Kolo Touré ficou a cargo, na temporada passada, do Wigan, mas não transitou para esta.

Robin van Persie quererá seguir os passos dos ex-jogadores de Arsène Wenger que mais sucesso tiveram e evitar repetir o que Paul Seaman ou Nicolas Anelka fizeram.