O momento “Agueeeeeeeero” de Ortega, um guarda-redes alemão com nome de mago argentino

Em declarações aos jornalistas, após a vitória do City, por 2-0, diante do Tottenham, Rodri não poupou elogios ao guarda-redes alemão. “O Stefan foi simplesmente incrível. Ele fez três defesas excelentes e eu estou sem palavras”, referiu o médio que apontou o golo decisivo na final da Champions League, na época 2022/2023.

A exibição de Ortega, na terça-feira, valeu ao guarda-redes alemão grandes elogios por parte dos seus colegas de equipa. Muitos já comparam a defesa inesquecível do germânico, a remate de Son, à de Dibu Martínez na final do Mundial do Catar em 2022, frente à França de Kylian Mbappé.

Stefan Ortega pode não ser conhecido por muitos, já que é habitualmente a sombra do brasileiro Ederson. O guarda-redes rumou aos britânicos na época 2022/23, proveniente do Arminia Bielefeld, um dos clubes alemães a que dedicou a maioria da sua carreira desportiva. Nasceu em Hofgeismar em 1992 e tem dupla nacionalidade espanhola (graças ao pai espanhol).

Foi mais um grande momento na Liga Inglesa por parte de um herói inesperado. A defesa de Stefan Ortega diante do Tottenham, aos 87 minutos, pode valer o quarto título consecutivo ao Manchester City. Mas, afinal, de onde vem o guarda-redes alemão com nome de mago argentino?

Até o treinador catalão Pep Guardiola sublinhou o momento do guarda-redes: “O Ortega salvou-nos, o Arsenal seria campeão. Nós só temos é de falar das substituições de hoje. O Stefan saiu do banco e salvou-nos. O momento foi inacreditável e todos os jogadores que entraram em campo foram extraordinários”, referiu o técnico espanhol.

Um momento épico para os livros da história da Premier League

São muitas as histórias que são dignas de serem recontadas. Desde o trambolhão de Steven Gerrard e do fim das esperanças do título perdido do Liverpool na derrota frente ao Chelsea, em Anfield, até à coroação inédita do Leicester City de Claudio Ranieri, em 2016.

A Liga Inglesa é para muitos a melhor do mundo com algumas “histórias de cinderela”, como aquele mítico "Aguueeeeeeeeeeero" televisivo quando 'Kun' meteu o golo tardio que deu o título aos rapazes de Roberto Mancini e começou aí, em 2012, esta cavalgada épica que, com o dinheiro que vem do outro lado do mundo, permite aos cityzens dominarem esta nova era da Premier League. No Hall of Fame de momentos especiais entra agora a defesa de Ortega, que, de certa maneira, pode ter garantido um novo título para a turma liderada por Guardiola.

Na última jornada, os atuais campeões nacionais vão receber o West Ham, no Etihad. Só um triunfo ou um deslize do Arsenal podem garantir o quarto título consecutivo para os azuis de Manchester, que assim venceriam seis das últimas sete edições da liga.



O City vai receber os londrinos às 16 horas de domingo. Em Londres, por outro lado, os 'gunners' vão receber o Everton, atual 15º classificado, no Emirates Stadium.