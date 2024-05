Futebol. Que títulos ainda estão por decidir pela Europa fora?

O emergente campeonato da Chéquia , que subiu ao top-10 do "ranking" da UEFA, deverá também ficar decidido neste fim-de-semana. O Sparta de Praga vai até ao terreno do Mladá Boleslav, sabendo que uma vitória confirma matematicamente o título.

No domingo, às 17h00, o "Gala", do português Sérgio Oliveira, recebe o rival Fenerbahçe, segundo classificado. Com seis pontos a separar as duas equipas e duas jornadas por disputar, o empate é suficiente para confirmar o bicampeonato.

O histórico Anderlecht parece ter deixado para trás uma crise que o afasta dos títulos desde 2017. Lidera com os mesmos 46 pontos que o Club Brugge, que tem dominado o campeonato na última década. No entanto, o Union St. Gilloise ainda espreita uma possibilidade de surpreender, com 43 pontos.

A Premier League inglesa , no primeiro lugar do "ranking" da UEFA, encabeça a lista. O Manchester City, dos portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, é o grande favorito e depende só de si para chegar a um inédito tetracampeonato, mas o Arsenal de Fábio Vieira ainda pode quebrar um jejum de 20 anos mediante um deslize dos "cityzens" na última ronda.

As festas do título do Sporting, Inter de Milão, PSG, Leverkusen, PSV e Real Madrid têm ocupado primeiras páginas dos jornais desportivos pela Europa fora. Mas há ainda vários campeonatos por decidir. Quais?

O Slavia precisa de vencer os dois jogos restantes e esperar por dois deslizes do rival para recuperar dos quatro pontos de diferença.

Na Suíça, a liga só termina no fim do mês e há ainda três jornadas pela frente. Ainda assim, o título está bem encaminhado para o Young Boys, que soma mais seis pontos do que o Lugano.

Na Áustria, história está prestes a ser escrita. À semelhança do que aconteceu do outro lado da fronteira alemã, a hegemonia do decacampeão RB Salzburgo está prestes a terminar.

Falta apenas uma jornada e o Sturm Graz ocupa o primeiro lugar com dois pontos de vantagem para a equipa da Red Bull. O título até já poderia estar entregue há mais tempo, mas três empates nos últimos quatro jogos têm adiado a festa e lançado a questão: irá o Sturm Graz sucumbir à pressão?

Emoção e drama. É a previsão para a reta final do campeonato da Dinamarca. Três pontos separam as primeiras quatro equipas.

O Brondby lidera com 59 pontos, mas com mais um jogo disputado do que o Copenhaga (de Diogo Gonçalves) e Midtjylland, ambos com 58 pontos. Também com mais um jogo disputado, o Nordsjaellend é quarto, com 56 pontos. Faltam duas jornadas.

O Copenhaga domina o campeonato dinamarquês neste século. São 14 títulos desde o virar do século. O Midtjylland quebrou o ciclo com três títulos (2015, 2018 e 2020), tal como o Brondby (o último em 2021).

Um português deixou o campeonato na Grécia praticamente decidido. Vieirinha marcou dois na vitória do PAOK contra o rival Panathinaikos na última jornada e deixou o clube a uma vitória, na última jornada, do título.