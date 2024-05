Caso de agressão sexual contra William Carvalho foi arquivado

O processo contra o futebolista português William Carvalho, do Betis, por uma suposta agressão sexual, foi arquivado, de acordo com um despacho do Tribunal de Instrução de Sevilha a que a EFE teve acesso.

Segundo o despacho do tribunal espanhol, “nem os acontecimentos anteriores, nem os contemporâneos, nem os subsequentes” aos relatados, ocorridos em agosto de 2023, “sustentam a versão de que ocorreu uma relação não consensual”.

“Os dois já se conheciam alguns meses antes de terem tido relações e, segundo a própria denunciante, mantinham contacto através de mensagens, chamadas telefónicas ou videochamadas” até ao momento em que “concordaram passar alguns dias juntos em Sevilha”.

A investigação ao médio do Bétis William Carvalho, de 32 anos, por um crime de agressão sexual, surgiu na sequência de uma denúncia apresentada por uma mulher com a qual o jogador manteve uma relação, em agosto de 2023.

A vítima acusava William Carvalho de a drogar e violar. De acordo com o relato, os dois encontraram-se num restaurante e deslocaram-se, depois, para uma discoteca.

A vítima alega que acordou no dia seguinte com sinais de violência no corpo, mas sem memória completa do incidente. O jornal garante que as câmaras televisivas comprovam que o casal esteve junto num conhecido hotel da cidade nessa noite e a saída do português na manhã seguinte. William Carvalho negou "veementemente qualquer agressão sexual"