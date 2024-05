O Barcelona derrotou o Almeria, por 2-0, em partida da jornada 36 da liga espanhola.

Os golos dos catalães contra o lanterna vermelha do campeonato foram apontados por Fermin López, aos 14 e 67 minutos.

Os portugueses João Félix e João Cancelo começaram no banco, mas entraram na segunda parte.

Com este triunfo, o Barça fica agora com mais quatro pontos do que o Girona e está perto de garantir o segundo lugar de La Liga, só atrás do Real Madrid.