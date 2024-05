Premier League vai votar para acabar com o VAR na próxima época

Os clubes da Premier League vão votar em junho para retirar o VAR já a partir da próxima época.

O sistema de vídeo-árbitro está em uso na principal divisão inglesa de futebol desde 2019, mas a presente época teve vários incidentes que geraram controvérsia, levando o Wolverhampton a avançar com o pedido que será agora votado em assembleia geral a 6 de junho.

Para a medida passar e o VAR acabar em Inglaterra, é necessário que mais 13 equipas além do Wolverhampton votem a favor da petição.

Em comunicado, os “lobos” dizem que é necessário um “debate crítico e construtivo” sobre o futuro depois de cinco anos de uso da tecnologia.

“Não queremos encontrar culpados. Estamos todos à procura do melhor cenário para o futebol”, indica o clube inglês, que diz que “o preço que está a ser pago para um ligeiro aumento na eficácia está a medir forças com o espírito” do futebol, pedindo a remoção do VAR já a partir de 2024/25.