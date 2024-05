Raphael Varane deixa o Manchester United no final da época

O defesa francês Raphael Varane anunciou que está de saída do Manchester United no final da época quando o seu contrato terminar.

Falando diretamente aos adeptos num vídeo publicado nas redes sociais, Varane recordou o momento da sua apresentação com a camisola dos "red devils", há três anos.



“A primeira vez que cheguei a Old Trafford como jogador foi uma loucura. Eu apaixonei-me pelo clube e pelos adeptos. Tens de jogar no Manchester United para entender o que isso representa. Para os meus filhos, este lugar é a minha casa e sempre será um lugar especial para mim e para toda a vida”, referiu.

Varane, de 31 anos, chegou ao United em 2021 após dez temporadas no Real Madrid, clube pelo qual venceu a Liga dos Campeões em quatro ocasiões. Os "red devils" tinham opção de prolongar o contrato do francês por mais uma época, mas não a ativaram.



No United, fez 67 jogos na Premier League, dos quais 58 como titular. O internacional francês apelou à presença dos adeptos para o seu último encontro como jogador do United no Old Trafford, nesta quarta-feira, na 37.ª jornada da Premier League, diante do Newcastle.

"Vejo-vos a todos em Old Trafford para me despedir no último jogo em casa. Será um dia muito emocionante para mim, sem quaisquer dúvidas”, apelou.

Varane pode despedir-se do United com um título, uma vez que vai disputar a final da FA Cup contra o rival City a 25 de maio.