Pep revela a receita para Guardiola ganhar ano após ano

Qual é o segredo de Pep Guardiola? Qual é o segredo para ter sido campeão em 14 temporadas no futebol sénior, com uma média de 89 pontos por época, e nunca ter ficado abaixo do terceiro lugar? A primeira resposta é um encolher de ombros, um "não sei". A segunda já entra em mais detalhe.

Barcelona, 2008/09 a 2011/12: tricampeão, com 87, 99 e 96 pontos, e segundo lugar, com 91. Bayern de Munique, 2013/14 a 2015/16: tricampeão, com 90, 79 e 88 pontos. Manchester City: 2016/17 a 2022/23: terceiro lugar, com 78 pontos, bicampeão, 100 e 98, segundo lugar, 81, tricampeão, com 86, 93 e 89 pontos.

São muitos pontos, muitos campeonatos, uma regularidade que se estende por 14 anos. Qual é, então, a receita, para lá do inicial "não sei"?

"Hierarquia, clubes fortes, organizações fortes, jogadores fortes, e a humildade de saber que podes perder cada jogo e, ao mesmo tempo, podes vencer. A preparação para cada jogo é igual, aconteça o que acontecer, e a realidade é que temos sido consistentes", admite o treinador espanhol, em conferência de imprensa.

Trabalho igual, respeito, exigência



Agora, o Manchester City entra na penúltima jornada da Premier League com possibilidade de ser campeão. Tem menos um ponto que o líder, o Arsenal, mas também um jogo a menos. Só depende de si. Pela frente, terá o Tottenham, que ainda luta para chegar aos lugares de Liga dos Campeões.

Questionado sobre se a chave é encarar cada jogo como uma final, Guardiola garante: "Desde o primeiro dia, trabalhamos sempre da mesma maneira, preparamos cada jogo com um incrível respeito pelo adversário e com a mesma fome para trabalhar."

"Eu sou exigente com os meus jogadores e eles são exigentes comigo. Assim vamos em frente. Não pensamos nem por um segundo no que fizemos ontem ou na temporada passada", sublinha.

Mais uma época, mais uma decisão

Faltam dois jogos, seis pontos, para a coroação do novo campeão inglês. Mais uma vez, o City está na frente. Pela primeira vez desde que Pep Guardiola treina a equipa, e pela primeira vez na história do clube, os "sky blues" podem ser tetracampeões.

"Conquistámos o direito de estar aqui neste último mês e estou muito satisfeito por viver isso", remata o técnico catalão.

E não são só os campeonatos. São as três Ligas dos Campeões, as quatro Supertaças Europeias e os quatro Mundiais de Clubes, além de quase três dezenas de troféus internos. A cada época, a receita de Pep Guardiola para o sucesso permite-lhe estar sempre nas decisões.



O Tottenham-Manchester City está marcado para esta terça-feira, às 20h00, em White Heart Lane. Se ganhar, a equipa de Pep Guardiola salta para a liderança. Os Spurs lutam pelos seus próprios objetivos, contudo, e podem, por coincidência, acabar por dar uma mãozinha ao seu maior rival, o Arsenal, se tirarem pontos ao City.