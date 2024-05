Manchester City vence e derrota, ao mesmo tempo, o Tottenham e o Arsenal

O Manchester City está a uma vitória de se sagrar campeão inglês após o triunfo, na noite desta terça-feira, frente ao Tottenham, por 1-0. É uma vitória não só perante o Tottenham, mas também uma machadada nas aspirações do Arsenal, o outro concorrente pelo título.

Com a necessidade de acertar calendário, a equipa de Pep Guardiola tinha na visita a Londres o jogo teoricamente mais difícil na caminhada para a renovação do campeonato, a apenas dois jogos do fim da época.

Oportunidades foram poucas e divididas na primeira parte, num raro jogo em que o City não teve mais posse de bola do que adversário. Betancur ameaçou aos 6 minutos, mas Ederson defendeu. Aos 16, Dragusin perdeu a bola e Vicario brilhou ao travar, de forma heróica, um remate em força de Phil Foden à queima roupa. O jogo foi empatado a zero para o intervalo, resultado conveniente para o Arsenal e insuficiente para os "spurs", que estavam obrigados a vencer para ainda sonhar com a Liga dos Campeões.

O golo que desfez o empate surgiu bem cedo no início da segunda parte. Deram espaço a Bernardo Silva na direita, que percebeu a movimentação de De Bruyne, que passou para Haaland. Foi só encostar. Jogada rápida e simples do Manchester City, com os protagonistas habituais.

O Tottenham carregou, sabendo do fardo que um golo poderia entregar o título ao maior rival. Aos 85 minutos, a maior oportunidade frustrada do jogo: Son, o melhor marcador do Tottenham, viu-se isolado na cara de Ederson, mas rematou contra o corpo do ex-Benfica.

Terminou frenético, digno da alcunha de "jogo do título" cunhada por alguns, e com vitória do Manchester City, que ainda voltou a marcar nos descontos, de penálti, novamente pelo pé esquerdo de Haaland, que aumentou a contagem pessoal para 27 na Premier League.

A uma jornada do fim, o City só precisa de vencer o West Ham, no domingo, para se sagrar campeão inglês pela quarta vez consecutiva, um recorde absoluto da Premier League.

Desde que Guardiola chegou ao clube, em 2016, o City venceu cinco títulos em sete possíveis. Só o Chelsea, em 2017, e o Liverpool, em 2020, quebraram o ciclo. O plantel desta época conta com três portugueses: Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes.

É, também, o fim da época para o Tottenham. Com esta derrota, fica matematicamente arredado do quarto lugar. O Aston Villa está de regresso à Champions, 41 anos depois.