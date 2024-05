Ironia das ironias: Arsenal torce pelo eterno rival para deitar uma mão ao título

"Percebo a rivalidade entre nós e o Arsenal, mas nunca irei entender que alguém deseje a derrota da própria equipa. Se forem às redes sociais, constatam que 99% das pessoas querem isso. Enfim, não me digam que esse é mesmo o vosso mundo. Se for, precisam de terapia", atirou, em conferência de imprensa.

Em caso de vitória da equipa da casa, o City fica a um ponto do Arsenal, à falta de apenas uma jornada. Em caso de empate, o City iguala os 86 pontos do Arsenal, mas perde na diferença de golos. Resumindo: o City está obrigado a ganhar, caso queira continuar depender só de si.

Os "gunners" lideram a Premier League, com 86 pontos. Em segundo, a um ponto e com um jogo a menos, está o City, que acerta o calendário com a visita ao Tottenham desta terça-feira.

Na véspera do aniversário do campeonato da invencibilidade, o Arsenal depende do eterno rival para voltar a sonhar com a conquista da Premier League, 20 anos depois. O Tottenham recebe, esta terça-feira, o Manchester City, num jogo em que, se conquistar pontos, estará a ajudar os "gunners" a ser campeões.

Do lado vermelho da cidade de Londres, todos vão estar bem atentos a este encontro. Kai Havertz, avançado do Arsenal, partilhou que será "o maior fã do Tottenham". Mikel Arteta, técnico dos "gunners", também está a torcer pelo rival histórico: "A minha experiência nesta liga em 20 anos mostra que qualquer equipa pode vencer qualquer equipa. Precisamos que eles roubem pontos ao Manchester City. Espero que o consigam e, se possível, vençam."

Num novo olhar para a história, na época da invencibilidade, em 2003/04, o Arsenal registou 26 vitórias. Terminou com 11 pontos de avanço para o segundo classificado, o Chelsea. Esta temporada, o clube do norte de Londres já atingiu o marco de 27 vitórias, com uma jornada por disputar. Mesmo com novo recorde e a possibilidade de chegar ao triunfo número 28, o Arsenal pode não ser campeão.

Dados que demonstram a competitividade que existiu esta época da Premier League. Embora já esteja fora da corrida, o Liverpool esteve na discussão pelo título durante grande parte da reta final de campeonato.

Para todos os efeitos, apenas haverá campeão inglês na última jornada. O jogo desta terça-feira, com apito inicial marcado para as 20h00, em White Heart Lane, pode acabar por ser um dos jogos do título.