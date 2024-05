​Árbitros nomeados para o Euro 2024 só vão justificar decisões aos capitães das equipas

Os árbitros que vão dirigir os encontros do Euro 2024 só vão justificar as suas decisões arbitrais aos capitães das respetivas seleções, segundo informa o organismo nesta terça-feira, em divulgação do seu documento oficial.

“Importa ressaltar que queremos que apenas o capitão da equipa que deseja discutir uma decisão possa abordar o árbitro. É a responsabilidade do capitão garantir que os seus companheiros respeitem o árbitro, mantenham a distância e não o cerquem", avança o organismo.

O diretor-geral de arbitragem da UEFA, Roberto Rosetti, deixa uma garantia clara aos jogadores de todas as seleções: “Qualquer companheiro de equipa que ignore o papel do capitão e/ou que se aproxime do árbitro mostrando qualquer sinal de desrespeito ou dissidência receberá um cartão amarelo”.



Em caso do capitão da respetiva equipa ser um guarda-redes, a UEFA propõe que possa ser nomeado outro jogador restantes dez elementos em campo, para substituir a função de diálogo com o árbitro.

“Evidentemente, se o capitão for um guarda-redes, será necessário nomear um jogador de campo que possa desempenhar esta função, caso ocorra um incidente no extremo oposto do campo, rematou.

Nas respetivas nomeações das equipas de arbitragem, a UEFA nomeou Artur Soares Dias e Tiago Martins como os árbitros nomeados para a competição.

O Euro 2024 vai ser disputado na Alemanha, entre 14 de junho a 14 de julho. A seleção portuguesa vai fazer parte do Grupo F, juntamente com: a Chéquia, Turquia e a Geórgia