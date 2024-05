Depois do título, o adeus. Sá Pinto deixa o APOEL

Ricardo Sá Pinto está de saída do APOEL Nicósia, dias depois de ter festejado o título de campeão do Chopre.

O treinador português tinha apenas contrato até ao final da época e não continua no Chipre. Aos 51 anos, Sá Pinto venceu o primeiro título de campeão nacional da sua carreira.

Antes, tinha vencido uma Taça da Bélgica, no Standard Liège, e uma Supertaça do Irão, no Esteghlal Tehran.

Em comunicado, o APOEL destaca o feito do treinador português: "A nossa ligação chega ao fim no final deste mês, mas o nome dele continuará em destaque como o treinador que levou o nosso clube novamente ao título".

"Foi uma época extremamente competitiva, com muitas dificuldades. No final, porém, o APOEL, sob a orientação de Ricardo Sá Pinto, conseguiu atingir o principal objetivo da equipa e ser coroado campeão pela 29.ª vez na história, após um período de cinco anos longe dos títulos. E o contributo do treinador foi decisivo", pode ainda ler-se.

O APOEL sagrou-se campeão com os mesmos 73 pontos do AEK Larnaca. O título ficou decidido na última jornada, com um empate entre os dois clubes.

Sá Pinto, treinador desde 2009, tem sido um "globetrotter" e treinou 15 clubes ao longo da carreira, em três continentes diferentes. Antes do APOEL, orientou o Esteghlal Tehran, do Irão, o Gaziantep, da Turquia, o Vasco da Gama, do Brasil, o Légia de Varsóvia, da Polónia, o Standard Liège, da Bélgica, o Atromitos e o OFI, da Grécia, o Al-Fateh, da Arábia Saudita, e o Estrela Vermelha, da Sérvia.

Em Portugal, foi adjunto na União de Leiria, treinou o Sporting, Belenenses, Sporting de Braga e Moreirense.