Oficial. Mbappé deixa PSG no final da época

O avançado Kylian Mbappé confirma que vai deixar o PSG no final da temporada.

"Olá a todos. Daqui Kylian. Quero falar convosco. Sempre vos disse que falaria convosco quando o momento chegasse e eu quero anunciar a todos vocês que este é o meu último ano no Paris Saint-Germain. Não vou renovar contrato e esta aventura terminará dentro de poucas semanas. Farei este domingo o meu último jogo no Parque dos Príncipes", referiu.

"Foram muitos anos em que tive a oportunidade e honra de fazer parte do maior clube francês e um dos melhores do mundo, que me ajudou a ter a minha primeira experiência num clube com muita pressão, crescer como jogador, estar ao lado de alguns dos melhores da história, conhecer muitas pessoas e também crescer como homem, com toda a glória e os erros que cometi», acrescentou numa mensagem deixada nas redes sociais.

O internacional francês agradeceu a colegas, treinadores, diretores desportivos e restante staff e deixou uma nota especial aos adeptos.

Chegado a Paris em 2017, Mbappé soma 255 golos e 96 assistências em 306 jogos.

Mbappé confirmou ainda que vai deixar o país. "É difícil e nunca esperei que fosse tão complicado anunciar isto. Deixar França, a Ligue 1, um campeonato que sempre conheci, mas acho que precisava de um novo desafio, ao fim de sete anos."

O Real Madrid é o clube que tem sido apontado ao jogador gaulês, melhor marcador da história do PSG.