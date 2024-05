Evanilson na seleção. “Feliz e realizado”

O avançado Evanilson, do FC Porto, mostrou-se feliz com a convocatória para a seleção do Brasil.

“É uma alegria que não tem tamanho. Quando era pequeno, naquela fase de querer ser jogador, também já tinha o sonho de ser convocado para servir o meu país. Agora olho para trás e tudo deu certo. É um sentimento único”.

Em declarações à sua assessoria, Evanilson agradeceu ao Fluminense, “clube que me formou, e ao FC Porto, que me abriu as portas da Europa”.

“Estou feliz e realizado. Espero fazer na seleção brasileira o que tenho feito no meu dia-a-dia”, acrescentou.

O lateral esquerdo Wendell também está na lista de convocados de Dorival Júnior.