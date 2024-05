A Fiorentina e as finais europeias (tudo começou com Real Madrid em 1957): veja aqui o ranking de clubes com mais finais europeias

A Fiorentina marca presença na final da Liga Conferência pelo segundo ano consecutivo. É já no dia 29 de maio que arranca a final da terceira edição desta muito recente competição europeia. A equipa de Florença, treinada por Vincenzo Italiano, marca assim presença na sexta final europeia da sua história.

Os italianos têm encontro marcado com o Olympiacos, da Grécia. O jogo será em Atenas.

Em caso de vitória, a Fiorentina pode tornar-se no quinto clube italiano a vencer pelo menos duas competições europeias. Em Itália, segue-se o Parma, com quatro títulos europeus. Em terceiro lugar, está o Inter, com seis títulos. O segundo classificado nestas lides é a Juventus, com oito títulos. Para fechar, o mais titulado clube italiano a nível europeu é o Milan, com 14 triunfos.

Quando falamos de finais europeias, a ordem mantém-se exatamente a mesma: o Parma é o quarto classificado, com sete finais disputadas. Já o Inter conta com 17 finais, enquanto a Juventus assume o segundo posto, com 19 finais. O mais habituado a estas andanças é o AC Milan, que conta com participação em 21 finais.

Juntando tudo, o top-5 de finais a nível europeu é definido da seguinte maneira: em quinto, a Juventus, com 19 presenças em finais europeias; depois, surgem no terceiro lugar Milan e Liverpool, com 21 presenças; em segundo está o Barcelona, com 23 presenças. O rei das finais europeias é, sem grandes surpresas, o Real Madrid, com 30 finais disputadas. Não falta muito para terem mais uma, vão jogar pela 15.ª Champions no currículo.

A história viola



Os viola já participaram em seis finais europeias. A primeira vez foi em 1957, ano em que perderam a final da Taça dos Campeões Europeus contra o histórico Real Madrid. Os espanhóis venceram por 2-0.

O primeiro título europeu da Fiorentina aconteceu na Taça das Taças em 1961, ano em que a equipa que veste de roxo bateu o Rangers com um agregado de 4-1, em duas mãos. Esta foi a primeira edição da Taça das Taças, tornando os italianos nos vencedores pioneiros desta competição.

No ano seguinte, este clube que já contou com Antognoni, Baggio e Batistuta voltou a marcar presença na final da Taça das Taças. Nesse ano, o título foi para Espanha, tal como aconteceram 1957, mas desta vez pingou para o Atlético de Madrid, que saiu vencedor com um aglomerado de 4-1.

Os adeptos da Fiorentina tiveram de esperar 28 anos para ver a sua equipa novamente numa final europeia. O ano era 1990, numa final da Taça UEFA, e a turma de Florença foi derrotada pela rival Juventus, por 3-0.

A mais recente final europeia ocorreu no ano passado, onde os italianos não conseguiram levar a melhor na final da Liga Conferência. Os ingleses do West Ham saíram felizes, depois de uma vitória por 2-1.

Agora, segue-se nova final. Pela segunda vez na sua história, a Fiorentina chega a uma final europeia por dois anos consecutivos. Apesar de terem a desvantagem de jogar no país do adversário, os italianos podem finalmente voltar a escrever história.