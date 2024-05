Borussia Dortmund volta a bater o PSG e regressa à final da Liga dos Campeões 11 anos depois

O Borussia de Dortmund vai voltar a disputar a final da Liga dos Campeões, passados 11 anos, depois de ter eliminado o Paris Saint-Germain nas meias-finais, ao vencer em casa do campeão francês, por 1-0, esta terça-feira.

A equipa alemã levava para o Parque dos Príncipes uma vantagem de 1-0, obtida no Signal Iduna Park, e não só soube protegê-la, como conseguiu ampliá-la. Apesar dos 23 remates que o PSG - que teve os internacionais portugueses Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos no onze titular - efetuou, o Dortmund arranjou forma de resistir à toada: quando não foi Gregor Kobel, foi a ineficácia dos franceses (apenas quatro remates enquadrados com a baliza) ou os postes - Nuno Mendes, aos 46 minutos, e Marquinhos, aos 61, tiveram excesso de pontaria.

Com cerca de um terço dos remates - três deles no alvo -, o Dortmund foi bem mais eficaz. Aos 50 minutos, Julian Brandt colocou, num canto, a bola ao segundo poste e aí apareceu Mats Hummels, solto de marcação, a cabecear de cima para baixo, à queima-roupa, para o golo alemão.