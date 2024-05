Hat-trick de Cristiano Ronaldo na goleada do Al Nassr

O Al Nassr goleou o Al Wehda, por 6-0, em partida da jornada 30 do campeonato saudita.

Em destaque estiveram os internacionais portugueses. Cristiano Ronaldo marcou três golos e Otávio 1.

Os outros tentos da equipa treinada por Luís Castro foram apontados por Sadio Mané e Mohammed Al Fatil.

Apesar do triunfo gordo, a situação do Al Nassr na liga não é favorável: está a nove pontos (e mais um jogo) do Al Hilal, de Jorge Jesus.

CR7 soma, esta época, em todas as competições oficiais pelo Al Nassr: 46 jogos e 47 golos.