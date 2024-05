Bayern de Munique feminino sagra-se bicampeão alemão

Soltam-se os foguetes em Munique. A equipa feminina do Bayern venceu na visita ao Bayer Leverkusen, por 2-1, este sábado, e sagrou-se bicampeão alemão. É o sexto título nacional para as bávaras.

Georgia Stanway, aos 18 minutos, e Linda Dallmann, aos 27, deram vantagem ao Bayern. O golo de Nikola Karczewska ao minuto 62 ainda fez as campeãs tremer, mas o Bayer já não foi a tempo de empatar.

Vitória e título conquistado a duas jornadas do fim, numa campanha, até agora, invencível: 17 vitórias e três empates em 20 jogos, com salto de 52 golos marcados e apenas sete sofridos, para um total de 54 pontos.

Internamente, a temporada do Bayern pode ser perfeita: a equipa de Alexander Straus está na final da Taça da Alemanha - frente ao grande rival, o Wolfsburgo - e tentará fazer, pela primeira vez, a dobradinha. A mancha foi a eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Este é o sexto título nacional da história do Bayern de Munique, que também foi campeão em 1976, 2015, 2016, 2021 e 2023. Iguala o Turbine Potsdam (isto contabilizando apenas os campeonatos organizados pela Federação, desde 1974), e fica a um do Wolfsburgo (sete) e a dois do recordista, o Bergisch Gladbach (nove, o último em 1989).