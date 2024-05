Seleções vão inscrever até 26 jogadores no Euro 2024

As 24 seleções finalistas do Europeu 2024 na Alemanha, no qual participa Portugal, vão poder inscrever entre 23 e 26 atletas, noticia a agência France Press (AFP), citando fonte próxima do processo.

Ao contrário do Euro 2020, que decorreu em 2021 devido à pandemia da Covid-19, todos os atletas vão poder ser inscritos na ficha do jogo, em invés de três dos 26 atletas serem relegados para a bancada.

O alargamento do número de jogadores surgiu pela primeira vez no Campeonato da Europa de 2020, disputado em 11 cidades de outros tantos países, precisamente para fazer face a possíveis constrangimentos provocados pela pandemia.

A atual decisão cumpre assim com a recomendação do comité de competições da UEFA, presidido por Philippe Diallo, que lidera a federação francesa, e que traduz a vontade da generalidade das suas congéneres.

Na fase final, Portugal integra o Grupo F, juntamente com as seleções da República Checa, Turquia e Geórgia.

A 17.ª edição da competição vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.