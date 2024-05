Rangnick rejeita o Bayern de Munique

Ralf Rangnick não vai ser o novo treinador do Bayern de Munique. O técnico alemão foi convidado para treinar os bávaros na próxima época, mas anuncia agora que vai continuar a ser o selecionador da Áustria para lá do Europeu deste verão.

"Sou o selecionador austríaco, adoro este cargo e estou determinado a continuar com sucesso neste caminho que escolhemos", começou por dizer, numa nota publicada no site da federação.

Rangnick é o selecionador austríaco desde 2022, depois de ter deixado o cargo de treinador interino no Manchester United, que treinou durante meia época.

Antes, foi um dos principais cérebros por trás do projeto da Red Bull. Foi o diretor desportivo do Leipzig e trabalhou no NY Red Bulls e RB Bragantino. Foi ainda diretor desportivo do Lokomotiv Moscovo e treinou o Schalke 04, Hoffenheim, Hannover e Estugarda.

"Queria sublinhar que isto não é uma rejeição ao Bayern de Munique, mas sim uma decisão pela minha equipa e no nosso objetivo comum. O foco está no Europeu e tudo faremos para chegar o mais longe possível", sublinha o treinador.

Klaus Mitterdorfer, presidente da federação, aplaude a decisão: "Estamos muito satisfeitos com esta decisão e com o compromisso de um futuro partilhado. Sempre estivemos muito confiantes de que o espírito da equipa está muito bom. Todos juntos, iremos ao Euro ainda mais fortes".

O Bayern de Munique continuará à procura de treinador para a próxima época, após ter anunciado a saída de Thomas Tuchel em fevereiro. O Bayer Leverkusen foi campeão pela primeira vez na sua história e terminou uma hegemonia de 11 títulos consecutivos para os bávaros.

Julian Nagelsmann, selecionador alemão, e Xabi Alonso, do Leverkusen, já fecharam a porta à possibilidade de assinar pelo maior clube alemão.