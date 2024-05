Oficial. Petit é o novo treinador do Cuiabá

O Cuiabá oficializou esta quinta-feira a contratação de Petit como novo treinador do clube brasileiro.

Nas redes sociais, o clube de Mato Grosso onde esteve anteriormente o também português António Oliveira anunciou que Petit tem contrato até ao final do ano de 2025.

Petit, com 47 anos, deixou o Boavista em dezembro do ano passado, na segunda passagem do treinador pelos axadrezados, depois de ter treinado a equipa do Porto entre 2012 e 2015.