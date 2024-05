Lucas Hernández fora do Euro 2024

O defesa Lucas Hernández sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora do Campeonato da Europa de futebol.

De acordo com um comunicado do PSG, o internacional francês lesionou-se durante o jogo da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

“Lucas Hernández lesionou-se durante o jogo da Liga dos Campeões entre o Dortmund e o PSG e sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A ressonância magnética realizada, esta quinta-feira, confirmou o diagnóstico estabelecido pelos médicos do clube na última noite”.

Os parisienses acrescentam: “O jogador vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias e uma nova atualização vai ser apresentada mais tarde”.

Lucas Hernández tem 28 anos e joga a defesa esquerdo ou central. Esta época somou 40 jogos pelo PSG, marcou dois golos e fez uma assistência.