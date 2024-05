Três anos depois, o Parma garante o regresso à principal liga italiana.

A equipa empatou, esta quarta-feira, em casa do Bari (1-1) e beneficiou da derrota do Veneza (2-3) para carimbar o regresso à Série A, a duas jornadas do fim do campeonato.

O Parma tem agora sete pontos de vantagem sobre o Veneza, terceiro classificado da segunda divisão.

Ange-Yoan Bonny marcou para o Parma e Valerio Di Cesare para o Bari.